https://news.day.az/politics/1594108.html ВС Армении открыли огонь на условной границе - ПРИНЯТЫ МЕРЫ
ВС Армении открыли огонь на условной границе - ПРИНЯТЫ МЕРЫ
31 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении". - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре