ВС Армении открыли огонь на условной границе

31 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении". - говорится в сообщении.