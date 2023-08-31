https://news.day.az/politics/1594113.html Турция может сыграть конструктивную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном - Лавров
Турция может сыграть конструктивную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном - Лавров
Россия заинтересована в реализации всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами России, Азербайджана и Армении.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом по итогам встречи в Москве.
"Москва заинтересована в реализации всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами России, Азербайджана и Армении начиная с ноября 2022 года, в том числе по разблокированию коммуникаций и постконфликтному восстановлению. Мы убеждены, что Турция может сыграть конструктивную и полезную роль в этих усилиях", - заявил Сергей Лавров.
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