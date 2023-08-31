https://news.day.az/politics/1594114.html Армения обстреляла Нахчыван - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армения обстреляла Нахчыван - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
31 августа в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении Гафанского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении". - говорится в сообщении.
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