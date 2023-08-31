Армения обстреляла Нахчыван

31 августа в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении Гафанского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении". - говорится в сообщении.