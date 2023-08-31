"Подвиги" Араика Арутюняна: смутное будущее любимца Анн Идальго

Автор: Акпер Гасанов

"Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть!".

Это - фраза из кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен", которая вспоминается на фоне сообщения о том, что глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян "ушел в отставку". Об этом он самолично сообщил через Facebook. Сам Араик о себе ничего лестного не сказал, но в душе (ударение на первом, а не на втором слоге), он вполне может считать себя героем армянских мифов.

Сразу замечу, что и персонаж, называющий себя "госминистром" никем не признанного самообразования, некто Гурген Нерсисян также был послан в пешее эротическое путешествие. Вместо него в кресло, нагретое Гургеном, сел Самвел Шахраманян. Сколько он там просидит - вопрос, интересующий разве что лично его и близких Самвела в плане того, успеют ли они наворовать достаточно для обеспечения безбедного существования в туманном будущем.

Араик же себе безбедную жизнь обеспечил. Есть у него немало объектов недвижимости и торговых точек не только в Ханкенди, но и в Армении и даже в России. Таков итог его "правления", о котором никто из защитников карабахских сепаратистов, ясное дело, предпочитает не вспоминать. Промолчала об этом, в частности, и мэр Парижа Анн Идальго, которая не далее как вчера осыпала Араика комплиментами.

Сделала она это находясь в Сюникской области Армении, в онлайн режиме. Мадам из Парижа назвала ошалевшего от радости Арутюняна "господином президентом". Если это был тонкий французский юмор, то мэру Парижа нужно подавать в отставку, как Араик, и срочно пробовать себя в кинематографе. Благо, в политико-комедийном шоу, не доехав до карабахских сепаратистов, она уже поучаствовала.

Другое дело Арутюнян. В своем последнем обращении он заявил, что принял это окончательное решение два дня назад. То есть, выслушивая комплименты от мадам Идальго, он уже понимал, насколько они нелепо звучат. Понимал, но помалкивал. И тут впору напомнить о том, что несколько дней назад Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, обвинил Арутюняна во лжи и невыполнении обещания, данного в присутствии восьми человек, среди которых был и он сам. Имена "восьми человек", слышавших, как Арутюнян заявил о решении подать в отставку, Варданян не назвал. Но, как видим, в итоге Араик слово свое сдержал.

Что будет дальше? Время покажет. Но мы прекрасно помним, что в настоящее время Варданян возглавляет одну из "фракций" армянских сепаратистов, рвущихся к "власти" в Ханкенди. Он активно выступает против открытия дороги Агдам - Ханкенди. Более того, именно Рубик лично возглавил инициативу перекрыть эту дорогу бетонными блоками.

Но у него есть серьезные оппоненты. К примеру, небезызвестный Самвел Бабаян, который уже заявил, что грузы в Ханкенди должны поступать и через Агдам, и через Лачинскую дорогу.

"Что делает действующая "власть" (кавычки наши - ред.) Карабаха? Она создает ситуацию, в которой обсуждается помощь через Агдам или же рассматривается исход из Карабаха. Женщины, дети уезжают первыми, короче, устраивают цирк, не понимая, что они не решают никакой проблемы. Они ведут собственный народ к уничтожению, вот и все", - сказал Бабаян.

Правильно сказал. Другое дело, что правильно сказать и добиться осуществления правильных шагов - разные вещи. Как никто другой понимал это и Араик Арутюнян. Тем более, что поздно ночью 28 августа неизвестные открыли огонь по его "резиденции". Да, в итоге были задержаны жители Ханкенди А.В. (1983 г.р.) и А.А. (1981 г.р.), находившиеся в нетрезвом состоянии. Но Араик обладает слишком развитым политическим нюхом, чтобы не понимать, что это был конкретный "месседж" для него.

Вот он и ушел. Сняв с себя лично всю ответственность за дальнейшее развитие ситуации в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. А там все закончится тем, что сепаратисты вынуждены будут принять условия Азербайджана и согласится на получение всего необходимого через Агдам. Навалять, когда все это станет реальностью, в Ханкенди могут первому попавшемуся под руку. Араик явно не хочет быть таковым.

Он наверняка обезопасил себя от возможной экзекуции. Другое дело, что он застрял в Ханкенди. Мы уже слышим его "героические" заявления о том, что остается в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Осталось Араику это подвигом назвать, для полноты сходства с известным киношным персонажем. Реальность же состоит в том, что он просто не имеет возможности покинуть город. Не повторять же ему "подвиг" Рубена Варданяна, спрятавшись в груде грязного белья российских миротворцев, дабы улизнуть из Ханкенди! Впрочем, совсем исключать такую попытку со стороны того, кто виновен в конкретных преступлениях против Азербайджана и кто наворовал у карабахских армян столько, что им и не снилось, тоже нельзя. И будет весьма забавно понаблюдать за реакцией той же Анн Идальго, если Араик совершит такой "подвиг".