Баку отреагировал на неприемлемые высказывания Госдепа США

Руководитель управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера от 31 августа.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на внешнеполитического ведомство.

"Азербайджан принял к сведению заявление американского Госдепа о ситуации в регионе. В первую очередь считаем неприемлемыми заявления о так называемой "блокаде" на фоне предложений азербайджанской стороны по удовлетворению нужд жителей армянского происхождения, в том числе по использованию дороги Агдам-Ханкенди, активизации движения по Лачинской дороге, а также того факта, что десятки армянских жителей ежедневно переходят через ППП "Лачин" в обоих направлениях. Считаем безосновательными утверждения о наличии "напряженной гуманитарной ситуации" на фоне попыток некоторых представителей армянских жителей препятствовать движению грузовиков, отправленных Обществом Красного полумесяца Азербайджана в направлении Агдам-Ханкенди и в настоящее время ожидающих пропуска в Ханкенди.

Что касается реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, доставки гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также того факта, что Азербайджан неоднократно предлагал организацию встречи специального представителя Азербайджана с представителями местных армянских жителей, то американской стороне хорошо известно, что армянская сторона нарушила достигнутые договоренности, выдвигая незаконные условия и различные оправдания. Постоянное отклонение предложений азербайджанской стороны в этом направлении еще раз демонстрирует, что ситуация носит вовсе не гуманитарный, а скорее политический характер.

Азербайджанская Республика полна решимости установить мир, безопасность и стабильность в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также реинтегрировать армянское население в рамках азербайджанского законодательства", - сказал Айхан Гаджизаде.