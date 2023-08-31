https://news.day.az/politics/1594129.html Четвертая провокация Армении за сутки на границе - ПРИНЯТЫ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
Четвертая провокация Армении за сутки на границе - ПРИНЯТЫ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
31 августа в 22:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении". - говорится в сообщении.
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