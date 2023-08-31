Pоссийско-азербайджанские отношения успешно развиваются в интересах обоих государств

31 августа председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом Евдокимовым.

Как сообщили Day.Az в УМК, на встрече шейх-уль-ислам рассказал о сотрудничестве между Управлением мусульман Кавказа и Русской православной церковью. Было подчеркнуто, что эти связи, являясь прекрасным примером межрелигиозного диалога, расширяют взаимопонимание между двумя народами и служат интересам региона.

Рассказав о прекрасных отношениях с патриархом Московским и всея Руси и коснувшись многолетней деятельности Русской православной церкви в ведении межконфессионального диалога, шейх-уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде особо отметил, что благодаря диалогам религиозных лидеров при посредничестве Патриарха Кирилла удалось избежать того, чтобы армяно-азербайджанский конфликт приобрел характер межрелигиозного противостояния. Говоря о важности продолжения усилий религиозных лидеров для установления мира, председатель УМК с сожалением отметил, что армянская церковь осуществляет деятельность, направленную на раздувание реваншизма, а не на утверждение мира в регионе, и возглавляет антиазербайджанскую кампанию, злоупотребляя международными религиозными платформами.

На встрече было выражено удовлетворение сложившимся уровнем политических, экономических, культурно-гуманитарных отношений и религиозно-духовных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Председатель УМК выразил надежду на то, что новый посол приложит все усилия для развития этих отношений, а также удовлетворение эффективным межрелигиозным сотрудничеством между Бакинской и Азербайджанской епархией Русской православной церкви и Управлением мусульман Кавказа, активным участием общины в религиозной жизни страны.

Отметив, что наряду с масштабными созидательными работами и инфраструктурными проектами, осуществляемыми Азербайджаном на территориях, освобожденных от оккупации во время Второй Карабахской войны, была проделана беспрецедентная работа по возрождению религиозно-духовного наследия и восстановлению подвергшихся вандализму мечетей и православных, албано-удинских церквей, а также других храмов и святынь, Аллахшюкюр Пашазаде с гордостью отметил, что все это стало возможным благодаря непоколебимой политической воле Президента Ильхама Алиева.

Как подчеркнул посол РФ, отношения между Россией и Азербайджаном успешно развиваются во многих областях в интересах обоих государств. Михаил Евдокимов сказал, что Российская Федерация прилагает все усилия для поддержания мира в регионе и транспортировке гуманитарного груза по дороге Агдам-Ханкенди по линии Общества Красного Полумесяца.

Выразив удовлетворение многовекторным двусторонним сотрудничеством, сложившимся во многом благодаря усилиям глав государств, посол России высоко оценил образцовые религиозно-духовные связи между Русской православной церковью и Управлением мусульман Кавказа в рамках межрелигиозного диалога. Он также отметил большое значение деятельности Аллахшюкюра Пашазаде как религиозного лидера, имеющего большой авторитет.

Стороны также говорили о важности сохранения и развития существующих дружественных, братских отношений и стратегического сотрудничества между двумя народами и государствами.

Во встрече принял участие секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров.