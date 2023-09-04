Макрон подвел не только Армению, но и Запад в целом

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Сегодня мы наблюдаем, как разгорается борьба между Россией и Западом за влияние на Южном Кавказе. Россия, находящаяся в состоянии войны с Украиной, ослабила свое влияние в Республике Армения. Это привело к резкому росту усилий Запада по восстановлению своего утраченного влияния на Южном Кавказе. В этом плане интересы Вашингтона и Брюсселя совпадают, и эти переговорные площадки выглядят достаточно эффективными. В то же время, ощутимый диссонанс с Брюсселем наблюдается в партии, которую играет, я бы не сказал Франция, а конкретно Макрон со своей командой. Идя на обострение отношений с Турцией и Азербайджаном, он пытается "войти" на Южный Кавказ через Республику Армения, что является принципиальной ошибкой, которая фактически, наоборот, закрывает двери Южного Кавказа для Франции, или в лучшем для нее случае, ограничивает ее присутствие Республикой Армения. Без равноправных же отношений с Азербайджаном ни о каком "эффективном присутствии" в регионе и речи быть не может.

С другой стороны, подобная истеричная политика Франции, как главной деструктивной силы, вполне устраивает Россию, осознающую ее бесперспективность, а также понимающую, что это мешает усилиям Вашингтона и Брюсселя по урегулированию конфликта и обретению влияния на южно-кавказские страны. Игра Франции на обострение перечеркивает миротворческие усилия Запада, создает у армянской стороны иллюзии возможного возврата ситуации к прошлому, подпитывают находящиеся на подъеме реваншистские настроения в Армении, что до определенного момента находится в русле интересов Москвы. Россия осознает, что подобной политикой Франция мешает в обретении влияния не только себе, но и всему коллективному Западу, продлевает военное присутствие России на Южном Кавказе под угрозой возобновления боевых действий. Это также в интересах и Ирана, который, достаточно сдержанно наблюдая за происходящим, активизировал свою транзитную роль поставщика индийского вооружения для Республики Армения. Но если Индия вооружает армянскую армию в пику пакистано-турецко-азербайджанского сотрудничества, Франция поддерживает Республику Армения в качестве противовеса турецко-британскому влиянию на Южном Кавказе.

Активное политическое присутствие Франции в регионе возможно было через развитие экономического сотрудничества, но ее политики, к сожалению, избрали другой путь.

Чего стоит затея с доставкой гуманитарного груза на территорию Азербайджана. Для доставки гуманитарного груза на территорию той или иной страны требуется обращение либо согласие суверенного государства. Сначала в смешное положение поставила себя Республика Армения, послав 19 "фур", которые никак не может развернуть обратно. А теперь "кратковременный визит" на границу мэра Парижа с несколькими "фурами". Зачем они приезжали, если даже не обратились с просьбой пропустить их "гуманитарный груз?

Самоблокада, отказ от продовольственного груза Азербайджанского Красного Полумесяца, от использования для доставки гуманитарки других субъектов дороги Барда-Агдам-Ханкенди свидетельствует о политизации вопроса. Речь идет не о потребности в продовольствии, а о потребности достижения определенных политических целей. Имеет место факт злоупотребления гуманитарными потребностями гражданского населения в политических целях. Поэтому и раздувается надуманная проблема "гуманитарного кризиса".

Кстати, не все в зоне, подконтрольной РМК, согласны с перекрытием дороги Барда-Агдам-Ханкенди. Разные взгляды на необходимость интеграции в Азербайджанское общество разделили "политические" группировки в Ханкенди. "Отставка" Араика Арутюняна, противостояние Рубена Варданяна и Самвела Бабаяна, "телодвижения" других сепаратистов показывают наличие серьезных разногласий, раскола в стане армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Думается, что в ближайшее время мы будем свидетелями интересных событий, некоторые из них, может быть, вспомнят традиции армянского терроризма в отношении своих несогласных соплеменников.

В сложившейся ситуации нам необходимо продолжать свою четкую политику по восстановлению полного суверенитета над Карабахским регионом. Помощь с продовольствием от Красного Полумесяца - очередной достойный шаг. Радует процесс возвращения беженцев в восстановленные города и села. Сейчас необходимо ежедневно требовать вывода оставшихся частей армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, как это было предусмотрено Трехсторонним заявлением от 9/10 ноября 2023 года. Настало время поднять также предусмотренный этим заявлением вопрос о возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев в Ханкенди и другие временно подконтрольные РМК территории Азербайджана. Собственно, присутствие там миротворческих сил вызвано и этой необходимостью.

Параллельно необходимо постоянно требовать от Еревана и международных инстанций обеспечения условий для мирного возвращения азербайджанцев в Западный Зангезур. Если армяне могут жить на территории Азербайджана, то почему подвергнувшиеся этнической чистке азербайджанцы Западного Азербайджана не могут вернуться на свои земли?

Процесс должен начаться, армяне должны осознать и привыкнуть жить рядом с азербайджанцами. Реинтеграция необратима, и с этим им придется свыкнуться.