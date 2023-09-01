Прокуратура возбудила уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего армянами

Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате армянской провокации, передает в пятницу Day.Az.

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