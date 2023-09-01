https://news.day.az/politics/1594199.html ВС Армении использовали дрон - Минобороны
ВС Армении использовали дрон - Минобороны
Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный дрон по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате получили ранения еще двое наших военнослужащих. В настоящее время подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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