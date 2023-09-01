Ранены двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации

Ранены еще двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района.

Отметим, что ранее, в результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района был ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.