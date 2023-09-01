https://news.day.az/politics/1594203.html Ранены двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации
Ранены двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации
Ранены еще двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района.
Отметим, что ранее, в результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района был ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.
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