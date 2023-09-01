Армения стягивает силы и технику к своим позициям в Зодском направлении

Армянская сторона сосредотачивает дополнительную боевую технику и живую силу на позициях в Зодском направлении Басаркечярского района, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"С утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергают обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА. Армянская сторона распространяет дезинформацию в целях создания почвы для дальнейших провокаций и формирования тем самым ложного мнения у международной общественности. Заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность и ее последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.