https://news.day.az/politics/1594257.html Армения обстреливает Азербайджан из минометов
Армения обстреливает Азербайджан из минометов
Подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергают минометному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.
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