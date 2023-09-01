Армения обстреливает Азербайджан из минометов

Подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергают минометному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.