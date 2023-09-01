https://news.day.az/politics/1594260.html Глава ИВ Губинского района представлен коллективу
Глава ИВ Губинского района представлен коллективу
1 сентября помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев с участием представителей районной общественности представил коллективу Ильгара Акиф оглу Махмудова, назначенного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Губинского района.
Как сообщает Day.Az, представляя нового главу, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации Президента страны.
И.Махмудов выразил признательность за оказанное ему доверие.
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