Глава ИВ Губинского района представлен коллективу

1 сентября помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев с участием представителей районной общественности представил коллективу Ильгара Акиф оглу Махмудова, назначенного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Губинского района.

Как сообщает Day.Az, представляя нового главу, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации Президента страны.

И.Махмудов выразил признательность за оказанное ему доверие.