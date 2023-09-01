Община Западного Азербайджана критикует пресс-секретаря Госдепа США

В связи с заявлением пресс-секретаря Госдепартамента США от 31 августа 2023 года, Община Западного Азербайджана сообщает, что со стороны США является несправедливым и неприемлимым говорить о правах и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана и о "блокаде", но при этом не затрагивать тему прав и возвращения депортированных из Армении азербайджанцев.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Общине Западного Азербайджана.

"Все это, а также факт того, что на письмо Общины Западного Азербайджана, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену, до сих не получен ответ, говорит о том, что официальный Вашингтон подходит к вопросам через призму двойных стандартов", - сообщили в общине.

Община Западного Азербайджана также призывает США не использовать устаревшие нарративы, такие как "все открытые вопросы".