Представители Красного Креста встретились с задержанными на ППП "Лачин" армянскими футболистами

30 и 31 августа представители Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили троих задержанных 28 августа армян.

Об этом Day.Az сказали в пятницу в МККК.

Отмечается, что с задержанными были проведены встречи один на один и была предоставлена возможность связаться со своими семьями.

Напомним, что 28 августа на ППП "Лачин" были задержаны трое армян, оскорбивших ранее азербайджанский флаг.

В 2021 году в некоторых средствах массовой информации и на различных страницах в социальных сетях были распространены видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана.

В связи с этим Генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага или Государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса АР, расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.