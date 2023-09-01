Сепаратисты в Карабахе перекрывают движение по дороге Агдам-Ханкенди

Армянские сепаратисты в Карабахе проводят акцию протеста на дороге Агдам-Ханкенди недалеко от Аскерана в целях воспрепятствия доставки продовольственных грузов Общества Красного Полумесяца Азербайджана в Ханкенди, сообщает в пятницу Day.Az.

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