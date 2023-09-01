Минобороны отвергает безосновательные утверждения армян

Информация, распространяемая армянской стороной о том, что подразделения азербайджанской армии якобы создают угрозу для армянского гражданского населения, не имеет под собой никаких оснований.

Об этом Day.Az сказали в пятницу в минобороны Азербайджана.

"Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые контрмеры против провокаций подразделений вооруженных сил Армении и открывают огонь только по легитимным военным целям",- говорится в сообщении.