https://news.day.az/politics/1594271.html Минобороны отвергает безосновательные утверждения армян
Минобороны отвергает безосновательные утверждения армян
Информация, распространяемая армянской стороной о том, что подразделения азербайджанской армии якобы создают угрозу для армянского гражданского населения, не имеет под собой никаких оснований.
Об этом Day.Az сказали в пятницу в минобороны Азербайджана.
"Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые контрмеры против провокаций подразделений вооруженных сил Армении и открывают огонь только по легитимным военным целям",- говорится в сообщении.
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