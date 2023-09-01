https://news.day.az/politics/1594275.html Минобороны Азербайджана отрицает использование беспилотников в направлении Зода
Минобороны Азербайджана отрицает использование беспилотников в направлении Зода
Распространенная министерством обороны Армении информация о предполагаемом применении подразделениями азербайджанской армии БПЛА в направлении Зода является ложной и преследует цель дезинформации.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом заявило минобороны Азербайджана.
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