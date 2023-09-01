Шарль Мишель призывает армян воспользоваться дорогой Агдам-Ханкенди

Использование дороги Агдам-Ханкенди является устойчивым решением для перевозки необходимых грузов в Карабах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

"Использование дороги через Агдам для обеспечения поставок может быть частью конкретного и устойчивого решения для удовлетворения неотложных и повседневных базовых потребностей. Обсуждение этого решения началось после последней встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе 15 июля 2023 года", - сказал он.

Мишель также подчеркнул, что, в этом отношении, диалог между Баку и армянским населением, проживающим в Карабахе, будет иметь важное значение.

"Диалог между Баку и карабахскими армянами нуждается в укреплении доверия. С этой целью ЕС представил различные предложения по международной поддержке этого процесса, а также по взаимодействию на местах в поддержку реализации достигнутых соглашений. Все вышеперечисленные усилия преследуют только цель обеспечить нормализацию отношений между Баку и Ереваном на благо региона", - говорится в заявлении.