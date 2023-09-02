Как Азербайджан разоблачает ложь сепаратистов о «гуманитарном кризисе»

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Гуманитарная помощь, отправленная Азербайджаном карабахским армянам, уже несколько дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди. Единственная причина, по которой там груз остановился там - это сепаратистский режим в Карабахе, избегающий адекватного ответа на добрую волю Баку.

Параллельно, сепаратисты распространяют ложные новости о гуманитарном "кризисе" в Карабахском экономическом регионе.

Их главная цель - привести в полную эксплуатацию дорогу Лачин-Ханкенди, а не Агдам-Ханкенди. Например, перед погранпереходом "Лачин" до сих пор стоят десятки грузовиков с "гуманитарной помощью", отправленных в регион при поддержке властей Армении.

Параллельно власти Франции устроили аналогичное шоу под названием "помощь" армянам Карабаха. На днях грузовики, перевозившие французский "гуманитарный груз" в Карабах, прибыли на погранпереход "Лачин" и не были пропущены в регион, поэтому им пришлось вернуться.

Процессы показывают, что подобные шоу преследуют не гуманитарные, а политические цели. Определенные силы хотят добиться того, чтобы продлить жизнь нынешнего сепаратистского режима. По этой причине по всему миру распространяется информация о том, что карабахские армяне якобы переживают "гуманитарный кризис" и что "кризис" будет усугубляться, если не будет открыта дорога Лачин-Ханкенди.

Азербайджан предпринимает эффективные шаги для нейтрализации этой необоснованной информации. Одним из наиболее эффективных шагов является первая попытка доставки товаров в Карабах по дороге Агдам-Ханкенди. Это еще раз показало, что дорога Лачин-Ханкенди не единственная дорога, существует альтернатива, и существование этой альтернативы Азербайджан доказывает в практической форме.

Одним из других важных шагов по нейтрализации ложной информации, передаваемой армянской стороной миру, является создание условий для ознакомления представителей дипломатического корпуса в Азербайджане с местонахождением поставок продовольствия, отправленным Обществом Красного Полумесяца на дорогу Агдам-Ханкенди. Около 60 человек из более чем 50 стран и международных организаций, включая Турцию, Китай, Россию, Японию, Швейцарию, Польшу, Чехию, Болгарию, Румынию, Сербию, Аргентину, Колумбию, Мексику, Южную Корею, Индонезию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты, Алжир, Катар, Ирак, Иран, Афганистан, Ливия, Палестина, Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Грузия, Таджикистан и другие страны, Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения, ТЮРКПА и др. прибыли на место остановки грузовиков.

Представители дипломатического корпуса, находящегося в Азербайджане, больше не нуждаются ни в какой внешней информации о ситуации в регионе. Потому что представители упомянутых стран на месте ознакомились с гуманитарным грузом, который азербайджанская сторона хочет отправить карабахским армянам.

Конечно, этот шаг очень важен для нейтрализации негативного образа, который пытается создать армянское лобби, люди под влиянием Армении, Франции и других антиазербайджанских сил относительно ситуации в регионе.

В рамках визита дипломатических представителей на дорогу Агдам-Ханкенди официальный Баку еще раз изложил свою позицию относительно происходящих процессов. Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил журналистам, что Азербайджан никогда не смирится с наличием какой-либо серой зоны на своей территории.

"Если кто-то думает, что можно оспаривать существующие условия, продолжая жить в этом сепаратистском статусе и обеспечивая существование незаконного режима, он ошибается. Азербайджан ни в коем случае не потерпит этого. Основная цель их псевдогуманитарного шоу - скрыть свои истинные намерения, которые состоят в том, чтобы обеспечить существование так называемого незаконного режима, созданного Арменией на некогда оккупированных территориях Азербайджана".



Официальный Баку занял твердую позицию и не сделал ни шагу назад. Такая же позиция будет и в процессах вокруг дороги Агдам-Ханкенди. Баку заявляет, что если в Карабахе возникнет гуманитарный кризис, то должна быть оказана помощь Азербайджана. Процессы показывают, что попытки представить проблему как "гуманитарный активизм" и открыть дорогу Лачин-Ханкенди без открытия дороги Агдам-Ханкенди не увенчаются успехом.