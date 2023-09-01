Агентство по разминированию отчитывается о работе за август

Агентство Азербайджана по разминированию назвало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за август.

Как сообщили Day.Az в пятницу в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 31 августа в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 972 противопехотные, 1020 противотанковых мин и 1121 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 5264,14 га.

Отметим, что в ходе операций по разминированию, проведенных с 21 по 27 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 256 противопехотных, 92 противотанковые мины и 71 неразорвавшийся боеприпас.