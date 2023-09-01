Какая площадь была очищена от мин в Кяльбаджарском районе с начала года?

В текущем году в Кяльбаджарском районе было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 4719 га земли, включая жилую инфраструктуру.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом было сказано на очередном выездном заседании в Кяльбаджаре рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.

На совещании были заслушаны отчеты о деятельности по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также по реализации проектов, определенных правительством на освобожденных территориях, обсуждены вопросы, отраженные в отчетах, дана информация об оборудовании и технике, задействованных в операциях по разминированию.

Напомним, что в ходе операций по разминированию, проведенных с 21 по 27 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 256 противопехотных, 92 противотанковые мины и 71 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 528,1 гектара.