https://news.day.az/politics/1594342.html Армения признала новые потери
Армения признала новые потери
В ответ на провокацию армян было уничтожено 4 военнослужащих ВС Армении, один ранен.
Как передает в пятницу Day.Az, последние данные о потерях признало минобороны Армении.
Напомним, что утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате трое военнослужащих Азербайджана получили ранения.
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