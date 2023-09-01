Армения признала новые потери

В ответ на провокацию армян было уничтожено 4 военнослужащих ВС Армении, один ранен.

Как передает в пятницу Day.Az, последние данные о потерях признало минобороны Армении.

Напомним, что утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате трое военнослужащих Азербайджана получили ранения.