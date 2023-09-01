Раввин Шнеор Сегал: Попытки сравнить с чем-то Холокост, тем более, когда мы говорим об Азербайджане - это оскорбление

Интервью АМИ Trend c главным раввином евреев-ашкенази Азербайджана Шнеором Сегалом

Какие особенности развития еврейской общины в Азербайджане вы можете выделить?

- Совсем скоро мы будем отмечать еврейской новый год. У еврейской общины Азербайджана был довольно успешный год. И должен отметить атмосферу толерантности, которая царит в Азербайджане. Это реальность, в Азербайджане это - реальная жизнь. Эта атмосфера существует здесь, развивается и углубляется благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, и я говорю не только о еврейской общине, а о всех людях здесь. Всем, кто живет в Азербайджане, очень комфортно и хорошо. Я очень рад, что у нас появилась новая Миква, которая строится в синагоге. Идет большая подготовка к следующему году, а этим летом здесь работал большой еврейский детский лагерь. И с Божьей помощью мы молимся и работаем, чтобы следующий год был еще лучше и лучше.

Как вы оцениваете меры поддержки и защиты Азербайджаном для еврейской общины?

- Я общаюсь со многими раввинами и всем с гордостью рассказываю, что у нас в Азербайджане обеспечена полноценная еврейская жизнь. На наше любое обращение отвечают с открытым сердцем, слушают и пытаются найти решение любому вопросу, касательно еврейской общины. Здесь всегда идут на встречу. Мы можем только молиться, чтобы это так было и в других странах мира.

Как вы оцениваете толерантную среду и особенности мультикультурализма в Азербайджане?

Когда Бог видит, как все дружно и мирно живут в Азербайджане, он благословляет нас. Вы знаете, многие страны мира стараются развиваться. Многие страны мира имеют ресурсы порой даже больше, чем Азербайджан. Но не у всех это получается. Конечно, здесь нужна хорошая команда в руководстве. То, что мулла, священник и раввин встречаются, но в Азербайджане это не анекдот, это реальность, это жизнь.

Как отношения между народами отражаются в межгосударственных отношениях?

Когда я приехал сюда, я думал, что отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на максимальном уровне. Но они становятся еще лучше. Каждый раз я думаю, что они достигли пика, но они становятся еще лучше.

- Уважаемый раввин, считаете ли Вы, что такое авторитетное и влиятельное в мире движение, как ХАБАД, проводящее активную деятельность в Азербайджане, должно поддержать раввинов разных стран, представляющих различные течения иудаизма, которые выступили против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста армянской пропагандой?

- Я думаю, что каждый еврей говорит это открыто. Мы это говорим на разных уровнях, где мы можем о том, что конечно люди берут тему Холокоста, который является трагедией еврейского народа и пытаются это сравнить и ставить это как-то на уровень, пытаются этим пользоваться для каких-то политических нужд. Я уже не говорю о том, что само сравнение - это совсем неправильно. Затрагивать эту тему, я думаю, что нельзя, тем более говорить про Азербайджан в этом контексте. Азербайджан и Холокост - это как черное и белое. Ответом этому является то, что здесь все живут вместе дружно. Кроме того, я считаю, что это оскорбление трогать тему Холокоста и пытаться с чем-то сравнить, тем более, когда мы говорим про Азербайджан, где евреи и другие народы живут мирно, спокойно. Я всем говорю: неважно какую религию вы исповедуете, какой вы национальности, ходите по улицам, увидите, как люди к вам относятся, как люди реагируют. Любой человек, любой гость может это попробовать, сделать такой маленький эксперимент и увидите, как это все здесь реально. Поэтому это, конечно, неуместно, это оскорбление, это неправильно, и я думаю, что любой еврей так думает. Каждый еврей, который рационально оценивает ситуацию, знает, что это неправильно.

- То есть в том числе и Хабад должен поддерживать раввинов, которые выступают против этой пропаганды...

- Конечно. Мы все работаем ради этого, мы все занимаемся этим. Каждый еврей, который здесь работает, каждый из наших раввинов, которые работают здесь, этим занимаются. Просто есть разные уровни работы, есть разные подходы к работе. Каждый делает свою работу и каждый это поддерживает.

- Пользуясь возможностью, хотели бы вы лично присоединиться к заявлениям других раввинов, опровергших вымыслы о "геноциде" армян в Карабахе, и осудивших сравнение ситуации в Ханкенди с Холокостом, сделанное армянскими деятелями, в том числе премьером Армении?

- Я присоединился к этому, я присоединяюсь к этому. Я все время говорил и буду говорить не только об этом. То, что сейчас они говорят - это продолжение той же самой работы на разных направлениях. Говорить про Азербайджан такие вещи это...Тема Холокоста вообще... Просто реально посмотрите на ситуацию, как здесь относятся к людям. Говорить такую ложь это такая демагогия. Любой нормальный человек понимает, что это просто неправильно. И я еврей, который родился в Израиле, к сожалению, испытывал многое. Я чувствую, что все повторяется здесь. Есть реальности, приходите, посмотрите какой мир царит в Азербайджане, какая дружба. Азербайджан всегда на стороне мира. Азербайджан сегодня является моделью толерантности, сосуществования представителей разных национальностей, разных вероисповеданий. Все это просто демагогия, просто надо двигаться дальше и идти вперед.