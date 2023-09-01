Армения и сепаратистский режим сводят на нет усилия ЕС

В МИД Азербайджана прокомментировали заявление пресс-секретаря президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля о ситуации в регионе, сообщает в пятницу Day.Az.

Как отмечается в комментарии, ЕС уже информировал о том, что по итогам переговоров и обсуждений на трехсторонней встрече между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 15 июля 2023 года были согласованы вопросы по доставке грузов в Карабахский регион Азербайджана по различным маршрутам, также интенсификации использования Лачинской дороги параллельно с открытием дороги Агдам-Ханкенди.

"Несмотря на это, уклонение Арменией от выполнения достигнутой договоренности путем выдвижения незаконных условий и различных предлогов посредством вымышленного режима, помешало реализации вышеуказанного соглашения. Также напомним, что, несмотря на достигнутую между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей договоренность об организации встречи в начале августа этого года, армянская сторона в последний момент отказалась от этой встречи. К сожалению, с 15 июля и по сегодняшний день Армения и ее сепаратистский режим продолжают препятствовать реализации и продвижению этой повестки дня, согласованной в рамках вышеупомянутой трехсторонней встречи, сводя на нет усилия Евросоюза и других международных партнеров. Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. С другой стороны, Азербайджан решительно настроен реинтегрировать жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе страны, в качестве равноправных граждан, обеспечив их права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана. Помимо демонстрации своей приверженности всем этим направлениям, Азербайджан в контексте продолжающихся военных и политических провокаций армянской стороны, также оставляет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными методами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права", - говорится в комментарии.