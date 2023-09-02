Армяне вновь применили радиопомехи против гражданской авиации зарубежных авиакомпаний

Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранных авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"В результате применения радиопомех 1 сентября с 11:15 до 11:36 возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа B-77L авиакомпании "Американские авиалинии", выполнявшего рейс Париж-Пекин, с 13:30 до 13:58 - в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа C-650 авиакомпании "Израильские авиалинии", выполнявшего рейс Тель-Авив-Баку. Командование российского миротворческого контингента проинформировано об указанных фактах", - говорится в сообщении ведомства.