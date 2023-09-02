Пришло время остановить незаконную деятельность Армении в отношении Сарсангского водохранилища

На протяжении почти тридцати лет незаконные структуры, поддерживаемые Арменией, эксплуатируют Сарсангское водохранилище без соблюдения каких-либо стандартов.

Как передает Day.Az, об этом в субботу Trend сказала председатель Общественного объединения экологического просвещения и мониторинга Гамза Юсубова.

По словам председателя, вода из Сарсангского водохранилища в зимний период без необходимости была слита в села, где проживают азербайджанцы.

"В результате возникла угроза условиям жизни проживающих там людей, нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре, а в необходимый период - летом, ставились запреты на пользование водохранилищем. Это привело к тому, что пригодные для сельского хозяйства земли пришли в негодность. Жертвами произвола Армении в отношении Сарсангского водохранилища стали территории Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов, обладающие большим сельскохозяйственным потенциалом и плодородными почвенными ресурсами, требующими орошения", - отметила Юсубова.

Председатель также отметила, что руководители неправительственных организаций обратились к Азербайджанскому правильству с просьбой принять меры в рамках закона в связи с данной ситацией.

"В основе нашего обращения лежит необходимость в ликвидации кризисной ситуации вокруг Сарсангского водохранилища. Пришло время остановить незаконную деятельность Армении.

В целом экологический кризис, вызванный Арменией на Южном Кавказе, достиг своего пика. Незаконная армянская деятельность, связанная с окружающей средой и экологический террор, совершенный против Сарсангского водохранилища на территории Азербайджана, вызвали серьезную кризисную ситуацию в социально-экономической жизни и самой Армении. Организации, подписавшие заявление, намерены принять серьезные меры в этом вопросе. Мы верим, что соответствующие структуры откликнутся на нашу просьбу. В то же время, населения государств Южного Кавказа также должны проявить солидарность с нами. Дело в том, что Хельсинское (1996 года) и Берлинское (2004 года) правила признают использование воды одним из прав человека. Таким образом, ситуация вокруг Сарсангского водохранилища является нарушением прав человека. В связи с этим мы выражаем свой протест и будем продожать борьбу против экологического террора", - добавила Юсубова.

Отметим, что о сложившейся чрезвычайной ситуации вокруг Сарсангского водохранилища заявили экологически ориентированные неправительственные организации.