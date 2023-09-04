У армян Ханкенди есть будущее, но только в составе Азербайджана

Уверена, что у армян Ханкенди есть будущее, но это будущее только в составе Азербайджана. В принципе, об этом говорят и простые армяне в интервью на улицах Еревана. Это понятно и большинству в России. Не упустить бы время.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Начнем с того, что армянская сторона продолжает заниматься насаждением мифологем. Типа, "есть хитрый план вернуть Карабах в лоно мирового армянства. Ждите!"; "Вчера один эксперт, приближенный к властным структурам, заявил, что Рубен Варданян, влияет на процесс. И все скоро разрулится"; "Нужно быть в состоянии полной мобилизации - на днях поступит сверхоружие". И так далее. Эта ахинея постоянно транслируется и в соцсетях на армянском поле, и в просепаратистских и проармянских изданиях. И транслируется, прямо скажем, коряво. В роли проармянских экспертов кто только не засветился. Даже московский врач-уролог, временно переквалифицировавшийся в "военные эксперты" и заявивший одному из армянских каналов следующие: "Ну, я не знаю, конечно, да, стреляют по нам, да, но не так сильно, как в прошлом сентябре"...

Думаю, участие уролога в этом процессе армянским сепаратистам скоро и впрямь понадобится. Как и наличие памперсов. А если серьезно, то, на самом деле, происходящее сейчас - это агония карабахского клана. И всех к нему сопричастных. И эта агония протекает довольно постыдно. Чего стоит заявление Араика Арутюняна об отставке! Это крысы бегут с тонущего корабля, а, так сказать, капитан обязан оставаться на нем до последнего. И если Арутюнян вопил из всех утюгов о неслыханном голоде в Ханкенди, о падающих в голодные обмороки стариках и детях, так чего же он бросает свой народ в "таком" состоянии? Отделавшись пустой фразой, мол, он будет рядом и чем может поможет.

Поведение армянских сепаратистов постыдно не только с точки зрения человеческих норм, но и бесперспективно с военной точки зрения. У Армении, и, тем более, Ханкенди, нет никакого реального ресурса, чтобы переиграть итоги Второй карабахской войны. Своим поведением Ереван и сепаратисты толкают Баку к единственно возможному решению в данной ситуации - проведению операции по принуждению к миру. Но надеюсь, что разум в Ереване все же возьмет верх и до полномасштабных военных действий не дойдет. Хотя последняя эскалация на границе заставляет в этом сомневаться.

Господа армяне, я знаю, что вы читаете это издание, и скажу следующее: не слушайте тех в Москве, кто, сидя, в теплых квартирах, от безделья по вечерам призывают вас к "освобождению арцаха". Они не пойдут воевать и не будут погибать в холодную погоду в горах. Они или их родители давно сбежали из Армении, или с территории Карабаха. Они вполне обеспечены, и многие из них, если бы не санкции, давно бы были уже и не в России. Не случайно любимой шуткой этих людей является "лучше смотреть на теплую Атлантику, чем на холодный Севан".

Нынешняя провокация на условной границе - это тоже проявление агонии. Игра проиграна, в Ереване и Ханкенди это прекрасно знают. Иначе Арутюнян не ушел бы со своего хлебного "поста". А тиражируемая в армянских СМИ информация, де, вот Арутюнян уйдет, придут "новые вожди" и начнется консолидация ради реализации сепаратистских интересов - это всего лишь мазохистское желание продлить агонию. Кто основные интересанты, давно понятно. Те, кто зарабатывали на гуманитарной помощи армянам, кто гнали наркотики и оружие через оккупированные земли, кто рассчитывает сегодня в случае эскалации конфликта заработать не только материально, но и получить политические дивиденды. Есть и фанатики, но их меньшинство. Мир вокруг уже изменился. Международные организации теперь крайне осторожно реагируют на бесконечные жалобы вечно страдающих армян. Во всяком случае, системной поддержки, как это было двадцать-тридцать лет назад, у мирового армянства уже нет. Эта поддержка из официальных коридоров власти медленно переползает в подворотню.

О чем говорит нападение на азербайджанское посольство в Бейруте? Вот как раз о той самой агонии. Эта безобразная выходка также показывает, что даже в Ливане, где традиционно влияние армянской части населения очень сильно, где представители армянства традиционно представлены во властных структурах и в парламенте, у сторонников карабахских сепаратистов не нашлось достаточного ресурса, чтобы выразить свое отношение к ситуации в Карабахе через официальные органы.

Я достаточно хорошо знаю Ливан, каждый месяц в течение двух лет посещала эту страну в период ее экономического расцвета. Сейчас Ливан находится в тяжелейшей ситуации, и нанять несколько десятков человек для протестной акции там не сложно. Я вовсе не уверена, что за этой выходкой у стен посольства на уровне дворовой шпаны стоит Франция или кто-то другой из внешних игроков. Слишком мелко. А вот террористические армянские организации, которые есть и в Ливане, и во Франции - вполне. Это их стиль. Я серьезно опасаюсь, что этой акцией дело может не закончиться. Конечно, от пресловутой АСАЛА остались осколки, но не будем забывать, что именно данная террористическая армянская организация засветилась в период начала конфликта в Карабахе. И опыт Израиля, верного союзника Азербайджана, в плане профилактики и пресечения террористических акций может очень пригодится.

Должна сказать, что серьезно изменилась ситуация по отношению к армянской диаспоре и ее постоянным претензиям и в России. Так, 1 сентября 2023 года стало началом конца сочинской армянской мафии, которая до сего времени была самой сильной и, фактически, неприкасаемой в России. Силовики нагрянули с обыском к "криминальному смотрящему за Сочи" Рубену Татуляну в рамках дела о многомиллиардных хищениях. Сам бизнесмен-бандит уже сбежал из России и сейчас находится за границей. Татулян был лидером крупнейшей на Кубани ОПГ и проворачивал мошеннические схемы вместе с местными застройщиками при возведении ЖК и ТЦ в Сочи. Татулян не только держал, практически, весь строительный бизнес в Сочи. Его влияние простиралось до Сухуми. А некоторые лица из его окружения ставили задачей создание "Армянской Черноморской Республики". Крушение сочинской армянской ОПГ нанесло огромный урон не только криминальным кругам, но и тем, кто использовал деньги, нажитые подобных путем, в грязных политических целях.

Лейла Таривердиева