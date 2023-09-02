https://news.day.az/politics/1594486.html Армяне стреляют из минометов по позициям азербайджанской армии
Армяне стреляют из минометов по позициям азербайджанской армии
2 сентября примерно в 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу противоположные позиции азербайджанской армии из 60-и 82-миллиметровых минометов, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сказали в министерстве.
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