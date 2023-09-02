https://news.day.az/politics/1594493.html Представители ОИС проведут миссию по установлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже
Представители ОИС проведут миссию по установлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже
По приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой делегация во главе с председателем Постоянной независимой комисси по правам человека в рамках Организации Исламского сотрудничества (ОИС) прибыла в Азербайджан для проведения миссии по установлению фактов в Гяндже, Агдамском и Физулинском районах, сообщает в субботу Day.Az.
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