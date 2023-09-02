https://news.day.az/politics/1594509.html В переговорах о гуманитарном грузе нет никаких подвижек - Джейхун Мирзаев
В переговорах о гуманитарном грузе нет никаких подвижек - Джейхун Мирзаев
В переговорах о гуманитарном грузе нет никаких подвижек.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного полумесяца Джейхун Мирзаев.
Он подчеркнул, что автоколонна с гуманитарным грузом на протяжении 5 дней стоит на дороге Агдам-Ханкенди.
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