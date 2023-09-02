В переговорах о гуманитарном грузе нет никаких подвижек.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он подчеркнул, что автоколонна с гуманитарным грузом на протяжении 5 дней стоит на дороге Агдам-Ханкенди.

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