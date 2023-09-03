Тупиковая агрессия с отрицательным результатом

Автор: Эмин Севдималиев

Одной из главных тем уходящей недели стала эскалация, произошедшая в результате армянских провокаций в пятницу и субботу. В силу широкого освещения пятничных событий, стала доступна новая информация, которая позволяет больше сказать о причинах эскалации, а также провести анализ, позволяющий расширить понимание их причин и даст нам возможность делать прогнозы на будущее. Вот некоторые наблюдения, которыми мы хотели бы поделиться с нашими читателями.

В прошлом мы уделяли широкое внимание армянским эскалациям, объясняя причины, которые побуждают Армению идти по пути ограниченных эскалаций.

На фундаментальном уровне, Армения продолжает придерживаться модели, которая была описана ранее. Доминирующая стратегия Армении продолжает выглядеть так - комбинирование переговоров и совершение вооруженных провокаций. С точки зрения Еревана такой подход якобы позволяет ему улучшить переговорные позиции при минимальном риске тотальных боевых действий.

Но как показали последние заявления премьер-министра Никола Пашиняна, Армения настолько забита в угол, что готова на самые безрассудные шаги - очередной подрыв переговорного процесса. В последний раз, когда Воваевич осмелился это сделать на фоне постоянных нарушений режима прекращения огня, была спровоцирована 44-дневная война.

Напомним, что Пашинян недавно заявил, что все заявления об урегулированности ситуации "беспочвенны", тем самым, фактически объявил о выходе из переговорного процесса с Азербайджаном. Кроме того, упомянув о якобы существовании территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", он обнулил все свои заявления о признании территориальной целостности Азербайджана. Премьер будто страдает от амнезии и не помнит к чему привели его слова "Карабах - это Армения и точка". По всей видимости, Воваевич соскучился по "железному кулаку" Азербайджана.

Чтобы ни говорил официальный Ереван, утверждения о получении "независимости" "Нагорного Карабаха" противоречат принятому в международном праве принципу uti possidetis и поэтому совершенно необоснованны в рамках международного права. Молчание армянской стороны по фактам почти 30-летней военной оккупации Карабахского региона Азербайджана вооруженными силами Армении, нарушения фундаментальных прав до миллиона азербайджанцев, геноцида и массовых убийств азербайджанцев показывает, что эта страна не извлекла уроков из истории.

Эти и другие факты, необоснованная и деструктивная позиция Армении, решения международных организаций на протяжении многих лет неоднократно подтверждали агрессивную политику Армении. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий Азербайджан проявлял стратегическое терпение к урегулированию конфликта путем переговоров, Армения постоянно выступала против доброй воли, проявленной Азербайджаном к мирному урегулированию конфликта.

В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся в ответ на очередную военную провокацию Армении, не отказавшейся от политики агрессии, мы восстановили международную справедливость и территориальную целостность Азербайджана. Деструктивное поведение, демонстрируемое Арменией на фоне новых реалий, сложившихся в регионе, не только не имеет перспективы, но и ведет Армению к страданиям. Любые попытки выдвинуть против азербайджанских территорий какие-либо претензии и разжечь на наших территориях агрессивные сепаратистские тенденции получат должную реакцию

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод последняя эскалация была не просто эскалацией. Она дала возможность выстроить гипотезу о поведении Армении в контексте эскалаций направленных против Азербайджана.

К примеру, около года назад, после визита в Армению Спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, Ереван провел крупную эскалацию в Кяльбяджарском направлении. А эскалация, которая произошла на этой неделе, была допущена после визита мэра Парижа Анн Идальго. Это демонстрирует определенную тенденцию.

Цель такого поведения можно объяснить нижеприведенными мотивами. Визиты известных на западе личностей в Армению формируют определенный информационный нарратив вокруг страны благодаря широкому освещению визитов местными СМИ, а также благосклонными к армянам изданиями. Созданный информационный фон и интерес затем используется для широкого освещения провокаций Армении, в которых обвиняется Азербайджан. Это позволяет создать благоприятный имидж "жертвы" для Еревана и использовать визиты, которые являются формальностью, для получения реальной пользы, как полагает Ереван.

Еще один момент, который показался интересным - применение Арменией беспилотных летательных аппаратов. Применение этих устройств, с точки зрения Еревана, является "уравнителем", в силу их успешного применения Азербайджаном в 44-дневной войне. Таким образом Пашинян пытался продемонстрировать, что провел работу над ошибками и будто больше не является отстающей стороной в данном вопросе. Но реальность в том, что как бы Ереван ни пытался догнать Баку в военной мощи, ему это не удастся, ибо баланс всегда на нашей стороне. Впрочем, результат на лицо - ситуация с применением дронов привела к тому, что утром в субботу была уничтожена станция управления армянскими дронами.

Таким образом, применение беспилотников не дало Пашиняну положительных результатов, а напротив ухудшило для него ситуацию. Во-первых, Азербайджану стало известно о том как Армения использует дроны, что значит, что ВС Азербайджана будут готовы. Во-вторых, уничтожение армянской станции управления продемонстрировало, что имеется четкий план по борьбе с угрозой с воздуха.

Последнее наблюдение, связанное с использованием Арменией дронов. Попытка сделать ставку на этот тип вооружений, по своей природе, напоминает подход Еревана к дипломатии. Как и в военном деле, так и в дипломатии, Армения реагирует на трансформации, которые использует Азербайджан для укрепления своих позиций. В дипломатии Армения использует антагонизм третьих стран к Азербайджану и Турции для создания балансирующей силы против Баку и Анкары, что лишает ее свободы выбора потенциальных партнеров. И как видно из последней эскалации, аналогичной модели Армения придерживается и в военном деле, что ставит ее в заведомо проигрышное положение.

Каков итог последней эскалации?

Как показало развитие событий за сутки, армянская провокация не привела к положительному для Армении. Напротив, широкомасштабная эскалация указала на волатильность обстановки. Контрпродуктивность армянского подхода прекрасно подчеркивают слова президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, который отметил, что использование дороги Агдам-Ханкенди является устойчивым решением для перевозки необходимых грузов в Карабах. Это показывает, что ЕС не заинтересован в ухудшении ситуации в регионе и Брюсселю надоедает играть в "голодные" игры Армении. Для Еревана это должно стать тревожным звонком, так как такой дискурс господина Мишеля показывает, что армянская риторика теряет популярность в Европейском Союзе и экономический блок больше заинтересован в достижении реального прогресса, чем в распространении армянских нарративов.

Для Армении ситуация переходит из разряда "приемлемой" в категорию "плохой", так как заявление из Брюсселя явно показывает на то, что в Брюсселе сформировалось мнение о предпочтительном развитии событий на Южном Кавказе и с позицией Еревана по этим вопросам не особо считаются. Это подводит нас к мысли о том, что армянская политика эскалаций имеет отрицательный результат как в региональном, так и международном масштабе.

Для Армении есть два пути выхода из сложившейся ситуации: или найти выход из "дилеммы заключенного", или пойти по пути большей эскалации, в надежде на то, что это привлечет еще больше внимания. Второй путь является катастрофическим, так как в последствии может привести к широкомасштабным боевым действиям. Так что, в реальности, выход всего один - разорвать порочный круг и выбрать рациональное решение существующей проблемы, которая является серьезной угрозой для долгосрочного развития Армении.

На рациональность этого подхода указывает то, что попытки эскалации Армении, как военные, так и "мягкие", не приводят к положительному эффекту, а напротив ударяют по позициям Еревана. И после каждого из таких ударов пространство для маневра Армении сужается, что может привести к закрытию окна переговоров с Азербайджаном.