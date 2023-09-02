ВС Армении продолжают обстрел территорий Азербайджана

2 сентября в 12:58 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - сказали в ведомстве.