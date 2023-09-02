https://news.day.az/politics/1594555.html ВС Армении продолжают обстрел территорий Азербайджана
ВС Армении продолжают обстрел территорий Азербайджана
2 сентября в 12:58 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - сказали в ведомстве.
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