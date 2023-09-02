ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях Азербайджана

Организация исламского сотрудничества (ОИС) подготовит отчет по результатам мониторингов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом журналистам в субботу сказал председатель Независимой комиссии по правам человека ОИС Мухаммад Сулейман Лавал.

Он отметил, что это уже второй визит в Азербайджан в связи с проведением мониторингов.

"В рамках нынешнего визита акцент будет сделан на подготовке отчета по ущербу, причиненному в результате оккупации религиозным и историческим памятникам. Данный отчет, как и отчет, подготовленный в 2021 году, будет представлен соответствующим организациям", - сказал председатель комиссии.

Отметим, что делегация, находящаяся с визитом в Азербайджане до 6 сентября, посетит город Гянджу, Агдамский и Физулинские районы для осуществления миссии по установлению фактов.

Напомним, что основной целью визита является установление на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, сбор материалов об азербайджанцах, пострадавших от оккупации и ракетных бомбардировок, а также подготовка отчета по результатам миссии и его представление международному сообществу.

В состав делегации вошли председатель Независимой комиссии по правам человека (НКЧП) ОИС Мухаммад Сулейман Лавал (Нигерия), заместитель председателя НКПЧ ОИС Гаджи Али Ачыкгюль (Турция), член НКПЧ ОИС Хилал бин Саид аль Шидхани (Оман), исполнительный директор секретариата НКПЧ ОИС Нура бинт Заид ар-Рашуд (Саудовская Аравия), директор секретариата НКПЧ ОИС Джавед Саглаин (Пакистан), сотрудник секретариата НКПЧ ОИС Ибрахима Саиду Камара (Гвинея).