Перехвачен ударный беспилотник ВС Армении

Днем 2 сентября подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджарского района, обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате бдительности наших подразделений вовремя обнаруженный БПЛА был обезврежен и захвачен не долетев до цели",- сказали в ведомстве.