https://news.day.az/politics/1594589.html Перехвачен ударный беспилотник ВС Армении - ФОТО - ВИДЕО
Перехвачен ударный беспилотник ВС Армении - ФОТО - ВИДЕО
Днем 2 сентября подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджарского района, обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате бдительности наших подразделений вовремя обнаруженный БПЛА был обезврежен и захвачен не долетев до цели",- сказали в ведомстве.
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