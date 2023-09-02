В Стамбуле по инициативе Азербайджана состоялась встреча помощников глав государств стран-членов ОТГ по вопросам внешней политики

2 сентября в Стамбуле по инициативе Азербайджана состоялась неформальная встреча помощников (советников) глав государств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам внешней политики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ОТГ, в мероприятии, проведенном в здании организации в Стамбуле, наряду с делегациями стран-членов приняли участие также представители Секретариата ОТГ.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между государствами-участниками в политической, экономической и гуманитарной сферах, отмечалось значение расширения деятельности организации.

Участники обсудили вопросы в связи с организацией 10-го Саммита ОТГ, который пройдет в Казахстане. Было подчеркнуто значение подлежащих подписанию в рамках Саммита документов с точки зрения развития связей и достижения общих целей в тюркском мире. На встрече также обсуждался вопрос углубления сотрудничества с международными и региональными организациями.

Делегации оценили потенциальные возможности для поощрения мира, стабильности и благополучия в регионе и за его пределами, а также для совместных инициатив.

Встреча сыграла роль платформы с точки зрения конструктивного диалога и стратегического планирования в соответствии с обязательством Организации тюркских государств по поощрению более тесного сотрудничества между тюркскими государствами в развивающейся глобальной среде в рамках концепции "Взгляд на тюркский мир - 2040" и Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы.