Парад лузеров в годовщину всеармянского "лопнувшего пузыря"

Автор: Акпер Гасанов

Пишу эти строки в тот самый момент, когда на Площади Свободы в Ереване проходит митинг армянской оппозиции. Его организаторы заявляют, что митинг этот - в поддержку "арцаха". То есть, перед нами впервые организовывают массовое сборище людей в поддержку того, чего не существует в природе. С таким же "успехом" на Площадь Свободы могли прийти те, кто потребует свободы марсианам.

В реальности же все те, кто организовал сегодняшнее сборище, беспокоятся о решении своих политических вопросов. Дело в том, что еще 23 августа стартовала предвыборная кампания по выборам в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 17 сентября. Борьба за столицу РА многими называется важной составляющей борьбы за власть во всей Армении.

В частности, мэром армянской столицы хочет стать и депутат оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян, возглавляющий на муниципальных выборах блок "Мать Армения". Фракция "Армения" напомню, представляет собой сборище сторонников третьего президента РА Сержа Саргсяна. Со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями и выводами.

Один из которых состоит в том, что все последние речи Теваняна, а они были радикально-маниакального характера, с поддержкой карабахских сепаратистов - это было заигрывание с умонастроениями той части ереванцев, которые мечтают о "реванше" Армении - военном и политическом. Мечтать о невозможном - это древняя армянская традиция. Такая же, как вручение власти тем, кому самое место на цирковой арене.

Они, кстати, напомнили сегодня о себе. В первую очередь, речь идет о бывших карабахских сепаратистах, а позже втором и третьем президентах РА Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне. Они соизволили прийти на митинг, предварительно сделав ряд заявлений по случаю годовщины "лопнувшего пузыря" мирового армянства. Автор фашистского тезиса о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев" Роберт Кочарян изрек до появления на митинге, что "залогом сохранения независимости "арцаха" являются непоколебимая воля и сплочённость всего армянства вокруг общей цели".

Врет Роберт Седракович, как дышит. Понимает же он, что нет никакого "арцаха". Его никто не признавал и признавать не собирается. Что до независимости, то она у самой Армении носит сильно скукоженный, формальный характер. И произошло это, в том числе, благодаря Кочаряну. В бытность президентом РА коего, все важнейшие армянские предприятия перешли под контроль россиян. Плюс, границы РА охраняют россияне. В этих условиях про независимость Армении можно говорить разве в качестве застольного тоста или даже анекдота. Но от Кочаряна, который "прославился" грабежом Армении и оккупированного на тот момент Карабаха, никто ничего иного и не ждал.

Предсказуемы были и речи Сержа Саргсяна.

"Выход из положения в этой чрезвычайно тяжёлой, но не безнадёжной ситуации, как я многократно отмечал, в первую очередь состоит в устранении антинациональных властей", - произнес он.

Ровно с такими же речами некогда выступал действующий премьер-министр РА Никол Пашинян. А тот, от кого он предлагал спасти Армению был, как раз, Серж Саргсян, семья которого грабила страну просто безостановочном режиме.

Саргсян в итоге был отправлен на свалку истории. И естественно, он жаждет личной сатисфакции. Увидеть свергнутым того, кто сверг его самого - голубая мечта того, кого сами армяне именуют "Чебурашкой". Аналогична и мечта его подельника, экс-министра обороны РА, а ныне руководителя парламентской фракции "Армения", Сейрана Оганяна. Того, который запомнился в последнее время разве что, как метатель бутылок с водой в армянском парламенте.

Он сегодня, до митинга изрек, что "для решения проблемы "арцаха" нужно разработать стратегию". Ну да, такую же "мощную", как "линия Оганяна", которую азербайджанская армия разорвала в клочья. Кроме того, Оганян как-то не уточнил, что мешало всему "карабахскому клану" разработать, а потом и претворить в жизнь эту "стратегию", за те десятилетия, что он удерживал власть в Армении. "Забыл", наверное. Или постеснялся уточнить.

Зато он изрек, что "митинг на площади Свободы должен быть таким мощным, чтобы стать переломным для остановки сегодняшних поражений". Поражения эти, замечу, были нанесены Азербайджаном в первую очередь именно "карабахскому клану". Пашинян и его команда оперировали тем, что им досталось в наследство. Оперировали, как могли, совершая примитивные провокации и сделав неизбежной 44-дневную войну, но все же и на трио Кочарян-Саргсян-Оганян лежит гигантская вина за случившееся.

И сегодняшние их попытки переложить свою вину исключительно на действующую армянскую власть - это примитивная манипуляция. А еще - это попытка дважды войти в одну и ту же реку, вернув себе власть в РА через свержение Никола Пашиняна. Ничего путного из этой затеи не получится. Какие бы громкие и провокационные заявления эти политические лузеры не делали. Плюс, Азербайджан готов к любому развитию событий. И всех своих целей мы обязательно добьемся.