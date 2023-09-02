https://news.day.az/politics/1594597.html Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем ОТГ
Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем ОТГ
В Стамбуле в здании Организации тюркских государств (ОТГ) генеральный секретарь организации Кубаничбек Омуралиев встретился с помощником Президента Азербайджана - заведующем отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, передает Day.Az.
В ходе встречи Кубаничбек Омуралиев обсудил с Хикметом Гаджиевым вопросы, стоящие в повестке дня ОТГ, и подготовку к предстоящим мероприятиям организации.
Стороны также обменялись мнениями о последних событиях в тюркском мире.
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