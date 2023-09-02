Би-би-си предала свои высокие стандарты журналистики

Автор: Ибрагим Алиев

Би-би-си. Когда ранее слышалось название этой вещательной корпорации, всегда вспоминались высокие стандарты журналистики и беспристрастность. Компания старалась быть примером для других СМИ и поддерживала в течение многих лет свою железную репутацию. Но, как известно, даже железо со временем ржавеет, а беспристрастность и журналистскую этику затмила беспринципность.

Периодически телеканал или сайт этой британский вещательной корпорации выпускает всякого рода сюжеты об Азербайджане. Но, как правило, азербайджанцы в этих видеоматериалах не участвуют. Вместо нас, там тусуются армянские сепаратисты и армянское лобби, занимающиеся продвижением лживой повестки и информации о регионе Южного Кавказа.

Би-би-си уже совершенно не думает о том, что спросив одних, нужно поговорить и с другими. Такой однобокий подход и оставляет нестираемое пятно на лице компании.

Что она натворила на этот раз?

Один из недавних эфиров новостей был посвящен Южному Кавказу, в частности, последней ситуации, происходящей между Азербайджаном и Арменией. Логично, что для обсуждения такого вопроса в эфир должен выйти представитель от Баку и один представитель от Еревана. Но нет, в кадре появились армянин....и армянин. А именно - американо-армянский музыкант Серж Танкян, и сепаратист Артак Бегларян, который в недавнем прошлом бомжевал на улицах Еревана, а на днях "подал в отставку" с вымышленной должности "советника госминистра".

Немудрено понять, что получив слово от ведущего, парочка буквально выплеснула свой словесный понос в эфир новостей, всячески жалуясь на то, "какой же плохой Азербайджан, а вот мы такие бедные и несчастные".

Танкян, в частности, рассказывал и утверждал , что "азербайджанцы для достижения своей цели подкупают американских и европейских депутатов, а также используют азербайджанский нефтяной фактор". По его словам, "проблема "арцаха" оказалась в геополитическом водовороте, и 120 тысяч его жителей находятся на грани голодной смерти".

Тут стоит отметить, что ни первое, ни второе не соответствует реальности - всевозможным подкупом дипломатов занимается именно армянское лобби (недавний скандал и расследование в Брюсселе тому доказательство), а армян в Карабахе в разы меньше. Что же до т.н. "голодной смерти", то этот миф также легко опровергается. Причем самими же армянами, которые пиршествуют каждый день. Об этом, кстати, рассказывала одна из наших вчерашних публикаций. Да и вообще, стоит посмотреть на морды тех же самых Араика Арутюняна, Гургена Нерсисяна, Рубена Варданяна. Эти лица не похудели ни на килограмм за 8 месяцев т.н. "блокады". Разве что шире стали.

Что сказал Бегларян, нет смысла даже цитировать, ибо этот персонаж за всю свою жизнь не сказал ни одного разумного слова. Впрочем, ладно... Ради смеха можно отметить одну его мысль. Если коротко, то по мнению бомжа-сепаратиста все процессы в мире, как ни крути, приводят к тому, что страдает "народ" того же "арцаха". Ситуация между Россией и Украиной, какое-нибудь извержение вулкана, нападение марсиан - все это приводит к страданию армян. Такая вот "логика" у Бегларяна.

Смешно? Абсолютно. Но Би-би-си, несмотря на этот бред, называет Артака по его прежним, уже не актуальным "регалиям". Определенно британской новостной компании известно, что Бегларян "ушел". Тогда зачем продолжать именовать его тем, чем он никогда не являлся? Намеренная провокация?

Би-би-си вещательная корпорация вечно кричит о беспристрастности в освещении конфликтов, принципах плюрализма мнений и свободы выражения. Но, как видим, когда дело касается Азербайджана, британская пресса об этом напрочь забывает. Хотя не должны, ведь официальный Лондон признает территориальную целостность Азербайджана. Но, видимо Би-би-си считает себя каким-то отдельным королевством, где можно плевать на мнение короны.

Если Би-би-си пытается освещать ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана, то согласно журналистской этике площадки должна предоставляться представителям из Азербайджана, а не каким-то непонятным персонажам, чей каждый вдох и выход начинается с вранья. Представитель Баку непременно рассказал бы о том, как Карабахский регион нашей страны восстанавливается после 30-летней оккупации и разрушений, устроенных армянами; поведал бы о политических спекуляциях и цирковых представлениях, на которые идет армянская сторона ради сохранения нестабильности в регионе.

Но в Баку до сих пор никто не позвонил, мол, не хотите выйти в эфир для объективности? О чем это говорит? О том, что цель сюжета и в целом политики Би-би-си - попытаться очернить Азербайджан и придать некую субъектность сепаратистскому режиму, дни которого сочтены.

Выпуск новостей определенно нес характер подрыва территориальной целостности Азербайджана. Понятно, что работа ведется по заказу, а "высокие стандарты Би-би-си", о которых так часто мы слышали, в реальности не имеют под собой никакого основания. Это клише, хорошо распиаренный миф. И таких примеров лже-журналистской конторы множество.

В частности, во время Второй Карабахской войны, журналюги Би-би-си пали так низко, что подпитывали армянские фейки о "наемных сирийцах", якобы воевавших на стороне Азербайджана. С тех пор прошло 3 года, но до сих пор никто так и не сумел предоставить никаких доказательств. Наоборот, были факты и свидетельства о переброски Арменией на территорию Азербайджана ливанских и других наемников. Но Би-би-си, как и другие продажные СМИ, закрывали на это глаза. Им важнее было отработать заказ, целью которого было укрепление необоснованных позиций и заявлений армян во время войны. И это далеко не единственный случай информационного саботажа, проводимого этой сетью.

После итогов 44-дневной войны в Би-би-си не успокоились и продолжали клепать проармянскую пропаганду, в частности, о некой "церкви" в Джебраиле, которую якобы "разрушили азербайджанцы". И это при том, что в Джебраиле армяне никогда не жили. Это был прикрытый военный объект. Во время его строительства азербайджанская сторона обращалась к сопредседателям ныне мертвой Минской группы ОБСЕ, чтобы они на месте рассмотрели и расследовали данный вопрос. Мониторинг был проведен и подтвердилось, что факт строительства незаконный. К тому же было указано, что это не церковь, а строение для военнослужащих, желающих помолиться. То есть данное строение, которое армяне и телеканал Би-би-си представляли как "церковь", на самом деле таковым не являлось.

Позже, когда началась мирная акция протеста представителей общественности азербайджана на Лачинской дороге, Би-би-си выставила на своем сайте текст под названием "Азербайджанские "активисты" блокируют дорогу из Карабаха в Армению. Одновременно в Карабахе пропал газ".

Вновь, одного названия статьи было достаточно, чтобы понять, насколько этот материал не может соответствовать стандартам профессиональной и ответственной журналистики. Взяв в кавычки слово активист, журналюги банально солгали, ибо, активистами являются представители каких-либо общественных, неправительственных организаций, участвующих в общественном движении.

Идем дальше.

В 2015-м контора вовсе попыталась пойти напролом, опубликовав материал под названием "Нагорный Карабах: "замороженный" конфликт Армении и Азербайджана". На этом, пожалуй, вся объективность репортажа и закончилась. В репортаже рассказывалось о жизни на оккупированных территориях Азербайджана на примере одной армянской семьи. Тенденциозно все было показано однобоко, с армянской позиции. Автор материала ходил по улицам, общался с людьми, рассказывал историю конфликта, выступая исключительно с армянских позиций. Журналистка даже не попыталась обратиться к азербайджанской стороне, чтобы как-то сбалансировать свой репортаж, представить позиции обеих сторон. Упор делался на оправдание сепаратистских устремлений местных армян. Кроме того, Азербайджан был выставлен чуть ли не в роли агрессора. И в целом тогдашний конфликт представлялся (невзирая на название репортажа) результатом не агрессии Армении, а желания армянского населения Карабаха "самоопределиться". Таким образом, можно констатировать, что Би-би-си своим материалом фактически поддерживал сепаратизм.

Ныне не остается сомнений, что в Би-би-си есть недоброжелатели нашей страны, которые во всю пытаются протолкнуть свою повестку дня, желая очернить Азербайджан любыми путями. Заглянув лишь в раздел "Нагорный Карабах" можно увидеть очень много глупостей, лжи и гадости. А это, конечно же, пример открытого неуважения к суверенитету, территориальной целостности нашей страны, к подвигу шехидов, которые отдали свою жизнь за победу Азербайджана в 44-дневной войне.

Но нам к подобному отношению не привыкать, за 30 лет оккупации Арменией азербайджанских территорий у нас уже выработался к этому стойкий иммунитет. И все же, хочется справедливости и возникает естественный вопрос - насколько правильно дальнейшее функционирование этого СМИ в Азербайджане? Тем более, учитывая последнее появление Танкяна и Бегларяна. Если Би-би-си постоянно демонстрирует предвзятость и необъективный подход в отношении нас, то почему журналисты этой корпорации до сих пор аккредитованы и работают в Азербайджане? Не нравится Азербайджан? Вперед с чемоданом в аэропорт. Конечная точка - Хитроу или Звартноц. Работайте там на армян сколько хотите. Следует поставить вопрос о недопустимости такой деятельности в Азербайджане. На территории нашей страны этой конторе не место. Би-би-си в очередной раз наступили на грабли, которые ударили им же по лицу, уже не имеющему ничего общего с "высокими стандартами журналистики".