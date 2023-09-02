Карандаш, похоронивший самого себя

- Гюндуз Агаев показал, кем является на самом деле - ФОТО

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Гюндуз Агаев показал свое истинное лицо. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Интернет сделал Гюндуза Агаева хайповым карикатуристом - и интернет же показал, какое это беспринципное быдло.

Напомню, на днях Агаев дал интервью одному из каналов в YouTube, а на вопрос "Чей Карабах?" ответил, ухмыльнувшись: "Время покажет!".

Время, Гюндуз, все уже показало. И чей Карабах, и чего стоят все эти "пламенные борцы за все хорошее", одним из которых ты пытаешься казаться.

Карабах - это не про власть или оппозицию. Карабах - это про нечто гораздо более важное. И ты, Гюндуз, не просто похоронил себя. Ты показал, кто ты есть. Предатель".

Автор карикатуры - HSF