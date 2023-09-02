Франция хочет отвлечь внимание Турции от Африки, покровительствуя армянам

Франция хочет отвлечь внимание Турции от Ливии, Африки и Средиземноморья, выступая покровителем армян на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По его мнению, Южный Кавказ для ЕС и Франции, как его лидера, это очень важный рубеж.

"Это как контроль за главным транспортным коридором Китай - Средняя Азия - Европа и "тыл Турции", которая является главной проблемой Европы в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, так и создание проблем для Турции и России с целью "принуждения их к миру",- написал Шевченко.

По его словам, цель Франции - закрепление в регионе и оттягивание турецкого внимания от Ливии, Африки и Средиземноморья.

"Это можно сделать, выступая покровителем армян и влезая в регион своими "миротворческими контингентами" и "переговорными площадками"",- добавил политолог.