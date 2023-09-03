Минобороны Армении достает солдат из "холодильника"

Вооруженные силы Армении не прекращают подсчитывать потери. В ход пошла тактика "холодильника", когда признать реальные потери трудно, но сообщать о мертвых солдатах хоть как-то нужно.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, стало известно, что после многочисленных провокаций Армении скончались еще двое военнослужащих. Правда умерли они, якобы "вследствие взрыва".

"Около 17:30 2 сентября вследствие взрыва, произошедшего при выполнении инженерных работ (взрывных работ с целью строительства дорог), погибли военнослужащий воинской части N минобороны РА, майор Арман Рубикович Бабаджанян и военнослужащий Артур Айкович Погосян. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия", - отмечает армянское военное ведомство.

Напомним, что ранее минобороны Армении признало потерю 4 военнослужащих.