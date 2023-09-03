https://news.day.az/politics/1594606.html Французская полиция с применением силы разогнала армян перед посольством Азербайджана - ВИДЕО
Французская полиция с применением силы разогнала армян перед посольством Азербайджана - ВИДЕО
Французская полиция с применением силы разогнала армян, которые заблокировали дорогу перед посольством Азербайджана в Париже, передает Day.Az.
Армяне всего мира, в том числе Франции, проводят митинги в поддержку сепаратистского режима в Карабахе.
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