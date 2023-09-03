Французская полиция с применением силы разогнала армян перед посольством Азербайджана

Французская полиция с применением силы разогнала армян, которые заблокировали дорогу перед посольством Азербайджана в Париже, передает Day.Az.

Армяне всего мира, в том числе Франции, проводят митинги в поддержку сепаратистского режима в Карабахе.