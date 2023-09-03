https://news.day.az/politics/1594653.html Телеканал BBC должен положить конец пропаганде армянского терроризма - Совет печати Азербайджана
Телеканал BBC должен положить конец пропаганде армянского терроризма - Совет печати Азербайджана
Телеканал BBC должен положить конец пропаганде армянского терроризма, говорится в заявлении Совета печати Азербайджана, передает Day.Az.
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