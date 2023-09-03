Начался визит делегации ОИС в Физули - ФОТО
Началась поездка делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества на освобожденные от оккупации территории. Основная цель поездки - расследование на месте фактов разрушения Арменией принадлежащих азербайджанцам религиозно-культурных памятников и кладбищ, сбор информации об азербайджанцах, пострадавших в результате оккупации и ракетных обстрелов, а также подготовка отчета и его представление международной общественности.
Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества в рамках поездки на освобожденные территории сначала прибыла в Физулинский район.
Они проведут мониторинг разрушенных религиозных объектов и кладбищ в Физули, ознакомятся с работами по восстановлению, проводимыми Азербайджанским государством.
Запланированы ознакомление с кладбищами в селах Гараханбейли и Мердинли, мечетью Мердинли, руинами исторического центра Физули города и новым жилым кварталом, а также встреча с лицами, пострадавшими от армянской оккупации.
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