Пока нет положительного ответа касательно доставки продовольственного груза в Ханкенди

Представители и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца уже шестой день находятся на дороге Агдам-Ханкенди.

Как передает Day.Az, об этом карабахскому бюро Trend сообщил вице-президент Общества Гафар Аскерзаде.

"Целью нашего доброжелательного шага является доставка продовольственной помощи, в частности 40 тонн муки, проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. Руководство Общества провело соответствующие переговоры с командованием временно дислоцированных в Азербайджане российских миротворцев. Однако, пока положительного ответа нет. Мы надеемся, что наш доброжелательный шаг, наша гуманитарная миссия будет оценена должным образом и вскоре привезенный нами продовольственный груз будет доставлен этим людям", - сказал он.

Отметим, что два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.