Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули

Сотрудники аппарата омбудсмена и делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества посетили кладбище Гараханбейли в Физулинском районе, передает в воскресенье Day.Az.

Гостям рассказали об армянском вандализме на кладбище в период оккупации. Было отменено, что с кладбища были вывезены все надгробия.

Отметим, что сегодня началась поездка делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества на освобожденные от оккупации территории. Основная цель поездки - расследование на месте фактов разрушения Арменией принадлежащих азербайджанцам религиозно-культурных памятников и кладбищ, сбор информации об азербайджанцах, пострадавших в результате оккупации и ракетных обстрелов, а также подготовка отчета и его представление международной общественности.