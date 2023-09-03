Представители ОИС ознакомились с международным аэропортом в Физули

Сотрудники аппарата омбудсмена и делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества посетили недавно построенный международный аэропорт в Физули, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend.

Гостям была предоставлена ​​подробная информация об аэропорте и его технических особенностях. Было отмечено, что все проделанные работы проведены в соответствии с международными нормами и стандартами. Аэропорт принимает самолеты из зарубежных стран.

После освобождения Физули от оккупации за 8 месяцев был построен международный аэропорт Физули с учетом современных требований, включая разминирование. До сведения гостей довели тот факт, что на освобожденных от оккупации территориях построены 3 международных аэропорта. Сданы в эксплуатацию 2 из них - международные аэропорты в Физули и Зангилане. В международном аэропорту Лачин ведутся финальные отделочные работы. Сообщается, что работы в аэропорту Лачина задерживаются из-за погодных условий.

Отметим, что сегодня началась поездка делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества на освобожденные от оккупации территории. Основная цель поездки - расследование на месте фактов разрушения Арменией принадлежащих азербайджанцам религиозно-культурных памятников и кладбищ, сбор информации об азербайджанцах, пострадавших в результате оккупации и ракетных обстрелов, а также подготовка отчета и его представление международной общественности.