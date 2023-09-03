https://news.day.az/politics/1594715.html Армяне попытались установить фортификации на территории Азербайджана - ПРИНЯТЫ МЕРЫ
Армяне попытались установить фортификации на территории Азербайджана - ПРИНЯТЫ МЕРЫ
3 сентября около 18:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.
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